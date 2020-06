Viruswaanzin geeft een gezicht aan een diepgeworteld sentiment

INTERVIEW RI­VM-top­man Van Dissel: ‘Het gaat nu om zelfbeheer­sing, blijf thuis bij verkoud­heid­je’

21:43 RIVM-topman Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding en voorzitter van het Outbreak Management Team, benadrukt dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in de strijd tegen corona. ,,We zitten nu in een nieuwe fase, wat belangrijk wordt is solidariteit en zelfbeheersing.’’