Visser bedreigt boer met een bijl: ‘Ik vroeg hem even aan de kant te blijven’

Boer Michel Bouwman is zaterdag volgens zijn zeggen op zijn land bedreigd met een bijl. De verdachte is een visser die zijn aanwijzingen niet opvolgde.

De visser maakte deel uit van een gezelschap van vijf, onder wie twee vrouwen. Ze hadden een auto met een Duits kenteken en zaten te vissen aan het Pannerdensch Kanaal, op het land van Bouwman. Deze laatste kwam ter plaatse omdat zijn paarden waren uitgebroken uit het weiland. Ze waren naar de wei van een buurman gelopen. ,,De draad was doorgeknipt. Dat gebeurt wel vaker als wandelaars erdoor willen. Wie het heeft gedaan, weet ik niet", vertelt Bouwman.

Bij het terugleiden van de paarden liep de visser steeds in de weg. ,,Ik vroeg hem even aan de kant te blijven, maar hij wilde iets halen in zijn auto en hield totaal geen rekening met me."

Binnen de kortste keren stonden er vier politieauto's op het terrein

De animositeit liep zo hoog op dat de visser een bijl pakte en de boer daarmee bedreigde. Dat is wat Bouwman vertelt. ,,Hij sloeg me niet, maar ik was zo geschrokken dat ik 112 belde. Binnen de kortste keren stonden er vier politieauto's op het terrein."

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er zaterdag een melding is binnengekomen van iemand die met een bijl bedreigd werd. ,,We zijn daarop met spoed ter plaatse gegaan. Maar de bedreiging werd door de tegenpartij ontkend en we konden nergens een bijl vinden. Dat maakt dat we niet meer konden dan de vissers in kwestie verzoeken op te ruimen en te vertrekken. We hebben gewacht tot ze weg waren."

Bouwman bevestigt de gang van zaken. ,,De vissers zijn weggegaan. Ik denk dat die man de bijl in het water heeft gegooid."