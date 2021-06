Visserij vreest nieuwe, levensgrote bedreiging: een Europees verbod op bodemvisserij

Of de soep in Brussel zo heet wordt gegeten, als die wordt opgediend, durft Pim Visser, voorzitter van de grootste Nederlandse visserijorganisatie VisNed, niet te voorspellen. De bodemvisserij die volgens natuur- en milieuorganisaties (te) veel schade veroorzaakt aan het leven op de zeebodem, ligt al langere tijd onder vuur. Zij hebben een lobby opgezet, vergelijkbaar met de lobby tegen het elektrisch vissen. Die had succes. De pulskorvisserij is in 2019 Europees verboden.