Vitens waarschuwt voor slap straaltje uit de kraan

Eerder deze week waarschuwde Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland, al voor toenemend waterverbruik . Nu de droogte aanhoudt tappen de meer dan vijf miljoen Vitens-klanten samen tot wel 1,3 miljoen kuub water per dag, dat is zo'n 300.000 kuub meer dan normaal.

Daardoor wordt de druk wat lager, meldt een woordvoerder. ,,En we kunnen zelf ook spelen met de waterdruk. Die staat nu nog op 2,2 bar. Maar als we de druk wat verlagen besparen we zo twintig procent.''

Zover is het nog niet, maar als het langer droog blijft en het verbruik blijft hoog, dan kan Vitens eigenhandig aan de kraan draaien. ,,Dus ons verzoek blijft: spreid het waterverbruik over de dag, bespaar water.''