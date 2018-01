Vlaamse familie ontsnapt aan dood na dollemansrit spookrijder

Eenmaal thuis in België is Chawki nog altijd in shock. Hij kijkt op internet of hij iets meer te weten kan komen over de spookrijder. ,,En toen zag ik het bericht op jullie site. Dat hij was klemgereden en was gearresteerd. Toen kwam bij ons het besef dat we die middag aan de dood zijn ontsnapt. Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt.''



Na een lange politieachtervolging botste de spookrijder uiteindelijk tegen de vangrail. Agenten zetten hun voertuig voor de vluchtauto, zodat hij niet verder kon rijden. Bij die actie raakte ook het politievoertuig de vangrail. Beide voertuigen raakten beschadigd en moesten worden getakeld.