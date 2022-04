Vlak voor je 90ste nog het huwelijksbootje in: ‘De tijd die ons rest, is beperkt’

Jolt van Wieren (Leeuwarden, 13 augustus 1933) kan uren over zijn tijd op zee vertellen. Over dat hij als scheepsmachinist naar Indonesië voer, over zijn reizen naar Malaga, New York en Vancouver (‘We zagen echter voornamelijk water en havens’), dat hij twee dagen na de huwelijksvoltrekking met zijn eerste vrouw Nienke weer de zee op moest en ruim een jaar wegbleef (‘In die tijd deed je dat gewoon, je kon niet weigeren’) en over de banen die hij had nadat hij uiteindelijk weer aan wal kwam.