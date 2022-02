Vlak voordat Appie werd doodgeschoten, belde hij nog met z'n vriendin: ‘Ben er iedere dag misselijk van’

Ruzie om huurverho­ging van 50 euro werd Vadims fataal: ‘Wil je ruzie, dan krijg je ruzie’

Een ruzie over een hogere huur voor een kamertje in de Rotterdamse Tarwewijk kostte huurbaas Vadims uit Letland verleden jaar maart het leven. Dronken trapte hij midden in de nacht de deur in bij zijn huurder Arsenijs G. (28 jaar). Die pakte een mes en stak zijn landgenoot dood.

7 februari