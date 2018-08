Vlammenzee legt zes schuurtjes in de as in Veghel: 'Daar stond ik dan met mijn tuinslang'

,,Hoe ze binnenkwamen, geen idee. Ik zag vlammen boven het dak uitkomen. De hele schuur is weg, alles is weg. Mijn vorige auto is eruit gestolen. Nou heb ik weer pech. Hij is gesmolten aan de voorkant'', treurt Bekkers.



De gedupeerden wonen in een blok van zes huizen aan de Patrijsdonk in Veghel. In hun achtertuinen staan garages en carports. Die gingen in de hens. De ravage is enorm, een hoop van verwrongen staal en puin, vooral in de middelste. In de parkeervakken staan auto's met geschroeide bumpers. Achter een afzetting van rood-witte linten. Hekken worden geplaatst.



De bewoners vertellen aan nieuwsgierige passanten wat hen is overkomen. Ze vermoeden brandstichting. Een tijdje geleden was het er ook raak. Blij zijn ze met achterbuurman Hassan Touil. Zijn zoon rook de brandlucht, en hij bonsde de bewoners wakker. ,,We waren allemaal zo geschrokken.''