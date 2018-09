Vlekjes door de warmte: Limburgse kweker dumpt een miljoen paprika's

Boze leraren willen actie voor publieke sector en tegen afschaf­fing dividend­taks

7:20 De ontevreden leraren achter PO in Actie proberen een grote actie tegen het afschaffen van de dividendbelasting van de grond te krijgen. De actiegroep mobiliseert zorgmedewerkers, politieagenten, defensiepersoneel en jeugdhulpverleners. ,,Kiezen we tandenknarsen voor grootkapitaal of voor de publieke sector die in de fik staat?''