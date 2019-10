Vliegen teisteren inwoners Nieuwdorp al tien jaar lang: ‘Ik loop weer de hele tijd te meppen’

Opnieuw zucht Nieuwdorp onder een vliegenplaag. Op sociale media regent het klachten uit het dorp in Zeeland. ,,Het zag vrijdag ineens zwart van de vliegen in huis. In een paar uur tijd heb ik er zeker vijftig dood gemept”, zegt bewoonster Savanna Wage van de Schippersweg.