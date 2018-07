Vlogs en posters moeten nieuwkomer behoeden voor verdrinking

Die statistieken zijn ook de Reddingsbrigade Nederland opgevallen. Die laat een deze week gepubliceerde poster met zwemtips (ga niet in je eentje zwemmen, kijk uit voor de stroming) vertalen in het Duits, Pools en Arabisch.



De Arabische versie moet bijvoorbeeld terechtkomen in moskeeën. ,,Mensen met een Arabische achtergrond zijn vaak minder met water opgegroeid dan mensen met een Nederlandse achtergrond", zegt Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade. ,,We willen hen graag bereiken. In welke taal dat is, vinden we niet zo belangrijk. Ons doel is er om mensen te redden, niet om ze Nederlands te leren."



Nu het water in de grote rivieren laag staat, is de stroming er extra gevaarlijk, zegt woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Ook hij constateert bij nieuwkomers en arbeidsmigranten uit Oost-Europa 'veel onbekendheid' over de risico's. Handhavers beschikken daarom al een paar jaar over informatiemateriaal in verschillende talen, zegt Fleuren. ,,Verder is het voor ons moeilijk om mensen die geen Nederlands spreken, te bereiken."