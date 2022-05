Vluchteling Faraz werd tijdens zijn examens naar een hotel bij Schiphol overgeplaatst, nu betaalt zijn school een taxi

Meneer de B. (die 86 dagen dood in huis lag) bleek wél vrienden te hebben: ‘Op jou, Rob’

Liefst 86 dagen lag meneer de B. dood in zijn huis. Op zijn uitvaart kwam niemand. In zijn buurt stond hij bekend als die eenzame man, van wie de buren in de krant lazen dat zijn naam niet René maar Rob was. Maar tot een paar jaar geleden hád hij een leven vol feestjes en avonturen, te midden van een hechte vriendengroep.

