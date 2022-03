Vluchtelingenwerk: Geef geld, stel een kamer ter beschikking maar stop met spullen sturen

videoGeef geld, word vrijwilliger, stel een kamer ter beschikking, maar spullen sturen? Aan de grens met Polen zijn inmiddels kleding en speelgoed genoeg. En in Nederland zelf zijn nog maar weinig Oekraïense vluchtelingen. Dat zijn een paar van de tips die te vinden zijn op nederlandvoorvluchtelingen.nl , een platform dat VluchtelingenWerk Nederland vandaag heeft gelanceerd in nauw overleg met andere organisaties.

,,Op dit platform kan iedereen terecht die Oekraïners en andere vluchtelingen in Nederland wil steunen”, zegt een woordvoerder voor VluchtelingenWerk.



De site werd meteen zo druk bezocht dat extra servercapaciteit moest worden ingezet. Alle informatie die nu bekend is over hoe Nederlanders vluchtelingen uit Oekraïne kunnen helpen, is er te vinden. Veel is nog onduidelijk. Met name waar nu precies behoefte aan is. ,,Gezien de snelle ontwikkelingen en de gesprekken over de rolverdeling tussen organisaties is het platform nog volop in ontwikkeling. De komende tijd zal op steeds meer vragen een antwoord komen", laat de hulporganisatie weten. Op de site is ook informatie in het Engels.

Nederlandse hulporganisaties en de overheid worden al dagen overstelpt met telefoontjes van Nederlanders die Oekraïners in nood willen bijstaan. Ze zijn nog altijd bezig hierover afspraken te maken en de bijbehorende logistiek op te zetten. Zodra Oekraïense vluchtelingen in de opvang terechtkomen zal duidelijk worden waar zij precies behoefte aan hebben, aldus Vluchtelingenwerk.



Wie een logeerplek heeft of zich wil aanmelden als vrijwilliger om gastgezinnen en vluchtelingen bij elkaar te brengen kan zich melden bij Takecarebnb, zo staat op de site. Die organisatie heeft veel ervaring met het bemiddelen tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Logistiek complex

Maar spullen? Internationale organisaties die hulp in buurlanden van Oekraïne bieden, geven aan nu geen behoefte te hebben aan kleding en speelgoed, zo is op de site te lezen. ,,Het is namelijk erg duur en logistiek complex om spullen te verzamelen, controleren en op te sturen. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om goederen van goede kwaliteit lokaal in te kopen, om zo ook de lokale economie rond conflictgebieden te stimuleren.”

Verder stuurt de Nederlandse regering vandaag al volop hulpgoederen die kant op: medicijnen, medische hulpgoederen en apparatuur. Het transport gaat eerst richting Polen, daar worden de goederen overhandigd, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Nederland stuurt onder meer medische kleding, waaronder 10.000 paar handschoenen, 10.000 jassen en 50.000 mondmaskers. Ook gaan er antibiotica en pijnstillers naar Oekraïne. De medicijnen en hulpmiddelen komen van het ministerie van Volksgezondheid. Een private zorgpartij heeft benodigdheden voor infusen en bloedtransfusies gedoneerd.

Of er kleding en speelgoed in Nederland zelf nodig zijn is nog onduidelijk. Op dit moment stromen Oekraïense vluchtelingen nog niet in groten getale Nederland binnen. Naar schatting van het UNHCR zijn zo’n 660.000 mensen de afgelopen dagen vanuit Oekraïne de grenzen met de directe buurlanden overgestoken, op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De meesten worden opgevangen in Polen, maar er zijn ook Nederlanders die met busjes vluchtelingen vanaf de grens proberen op te halen.

,,De komende dagen en weken gaan meerdere gemeenten samen met andere organisaties aan de slag met het inrichten van opvanglocaties. Het inventariseren van de behoefte aan kleding en spullen, en het organiseren van inzamelpunten hoort daar ook bij”, zo staat op de site.

Nieuwe situatie

Over medische voorzieningen en mogelijkheden om te werken moet de komende dagen meer duidelijk worden. Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom niet nodig om asiel aan te vragen. ,,Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen." Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom ook anders dan voor andere vluchtelingen.

Waarschijnlijk krijgen Oekraïners een tijdelijke verblijfsvergunning waarmee ze ook recht hebben op toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. De Europese Commissie heeft vandaag besloten de tijdelijke ‘beschermingsrichtlijn’ die dat mogelijk maakt te activeren. Morgen ligt die op tafel bij de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Andere vluchtelingen die nog wachten op hun asielprocedure kunnen 24 weken per jaar betaald werken. Zij mogen dit pas na 6 maanden nadat hun asielaanvraag is ingediend in Nederland.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat Oekraïense vluchtelingen overal in de EU zoveel mogelijk op dezelfde manier opvangen worden. Binnen de EU kunnen zij immers, net als iedereen die eenmaal binnen is, tussen de meeste lidstaten vrij reizen. De Europese afspraken gaan over minimumnormen. Landen kunnen er zelf voor kiezen daar bovenop meer rechten aan Oekraïense vluchtelingen toe te kennen. Dit geldt ook voor de mogelijkheden om te werken.

Psychische hulp

Doneren blijft een efficiënte manier om hulp te geven, onderstrepen hulporganisaties. Zij hebben het gemeenschappelijke gironummer 555 geopend. ,,Door de jarenlange ervaring weten we dat dit het meest efficiënt werkt. Wij kijken welke hulp waar precies nodig is”, zei Iris van Deinse van het Rode Kruis gisteren. ,,Wij kunnen mensen ook medische en indien nodig psychische hulp geven, dat is een vorm van hulp die je niet vanuit hier kunt brengen.”

Het kabinet onderstreepte gisteren dat het ‘heel goed is om te zien dat gemeenten en maatschappelijke organisaties klaarstaan’. ,,Ons beleid is altijd om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio’’, zegt staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid. Met gemeentes wordt gesproken over opvanglocaties, in Amsterdam is er inmiddels eentje open, voor tachtig mensen. De Koninklijke Marechaussee zal mensen die onderdak nodig hebben bij de grens doorverwijzen naar de beschikbare locaties. Oekraïners die hier al zijn, kunnen zich melden bij de gemeente waar ze momenteel verblijven.