VluchtelingenWerk maandag naar de rechter over inhumane asielopvang

Er is ondertussen een structureel tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland, waardoor duizenden asielzoekers volgens VluchtelingenWerk al maanden in (crisis)noodopvanglocaties verblijven. ,,De omstandigheden daar zakken door de humanitaire ondergrens.”

Inmiddels is een wet in de maak die gemeenten kan dwingen om extra asielzoekers op te vangen. Ook is meer geld en zijn er wat meer opvangplekken. Het COA laat in een reactie bij Nieuwsuur desondanks weten per maandag niet structureel te kunnen voldoen aan de wettelijke taak om alle asielzoekers humaan op te vangen. De uitvoerder is met veel gemeenten in gesprek om extra ruimte te creëren.