Vluchtelingetje (7) verdwaald in Gorinchem

De reis was niet helemaal goed gegaan, want de jonge vluchteling had in Utrecht opgehaald moeten worden door zijn zusje. Zij woont in een asielzoekerscentrum elders in het land en had daar samen met haar broertje naartoe moeten gaan. Toen zij daar op het afgesproken tijdstip stond te wachten om hem mee te nemen, was haar broertje in geen velden of wegen te bekennen.



Uiteindelijk dook het ventje op in de Arkelstad. Het jochie was volgens de wijkagent vanuit Duitsland met een taxi naar Utrecht gekomen. Na contact met stichting Nidos voor vluchtelingenwerk konden broer en zus alsnog herenigd worden.