Vluchtende ‘crimineel’ met zak wiet blijkt pas 15: ‘Hier kijken we niet meer van op’

Het is dinsdag 11 januari, één minuut voor middernacht. In de Boven Zevenwouden, een straat in de Utrechtse wijk Lunetten, sjokt een jonge jongen over straat. In zijn hand klemt hij een verfrommeld, plastic Albert Heijn-tasje stevig vast. Het is stil op straat, koud ook. Thuis weten ze niet dat hij niet in bed ligt.