Vmbo-leerlingen Maastricht voorwaardelijk naar mbo-opleiding

Eerder was al duidelijk dat VMBO Maastricht hierover in gesprek was met de mbo-opleidingen. Nu is het definitief: leerlingen kunnen in afwachting van hun diploma alvast beginnen op ROC Leeuwenborgh, Arcus College, Citaverde College, Gilde Opleidingen, Summa College, Sint Lucas of De Rooi Pannen. De mbo's willen met deze mogelijkheid voorkomen dat leerlingen studievertraging oplopen.



Wel moeten gegadigden vóór 1 januari 2019 alsnog hun diploma hebben gehaald, anders moeten ze terug naar de vmbo-schoolbanken.



De eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht werden afgelopen maand ongeldig verklaard, omdat de school een potje had gemaakt van de schoolexamens. 42 leerlingen bleken alsnog geslaagd, 20 kandidaten zijn definitief gezakt. De rest moet volgende maand hersteltoetsen doen. In september is de officiële diploma-uitreiking.