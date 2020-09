Vmbo-scholen willen examens schrappen: ‘Vertraging door corona niet in te halen’

Vmbo-scholen kunnen niet garanderen dat de huidige examenkandidaten alle praktijkvakken op tijd inhalen. In de bovenbouw van vmbo basis en kader zitten ruim 90.000 leerlingen. De vmbo-scholen maken zich grote zorgen om de examenkandidaten. ,,De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet in te lopen”, zegt Jan van Nierop, voorzitter van Stichting Platforms Vmbo (SPV).