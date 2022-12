Voedselbanken hebben in feestmaand meer klanten dan ooit: ‘Dit is ongekend’

Week van de waarheid voor excuses slavernij: ‘Moeilijk navigeren tussen alle organisa­ties’

Het wordt de week van de waarheid in de slepende discussie over de excuses van Nederland voor het slavernijverleden. Morgen is op het Catshuis een tweede overleg, donderdag dient een rechtszaak van Surinaamse belangenorganisaties, en deze week gaat minister Sigrid Kaag naar Suriname voor een ultieme lijmpoging.

