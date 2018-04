Voetbalclub schorst speler na gefilmde doodschop, KNVB start onderzoek

videoDe KNVB start een tuchtzaak tegen Mohammed Faloun, de amateurvoetballer die in opspraak raakte na een misdadige kickbokstrap van achter tegen een speler van Sportlust '46. Ook zal zijn club, het Rijswijkse Te Werve, hem per direct voorlopig schorsen en moet hij zijn excuses aanbieden aan zijn slachtoffer.

,,We hebben de beelden gezien en op basis van beelden kan er een tuchtzaak worden gestart”, reageert Lisanne Schellens, persvoorlichter van de KNVB. ,,Sportlust’46 heeft de beelden beschikbaar gesteld. Momenteel worden de verklaringen ingewonnen en op basis daarvan wordt de procedure in gang gezet.”

Het is nog niet bekend wanneer de clubs een uitspraak kunnen verwachten. De nu genomen maatregelen zijn een onvermijdelijk gevolg van de enorme commotie die ontstond nadat de doodschop van Faloun bleek te zijn gefilmd. De verdediger van de Rijswijkse zaterdag-eersteklasser Te Werve gaf Rick Wils, spits van Sportlust '46, een keihard schop van achteren, op kniehoogte. De bal is op dat moment niet in de buurt. Wils zakte in elkaar, maar hield wonderwel geen zware blessure over aan de trap van Faloun, die ook écht aan kickboksen doet.

'Alles en iedereen'

Overigens, wie de beelden goed bestudeert, ziet dat Wils in het duel vlak daarvoor ook een tikkie uitdeelt. Misschien is het daarom dat het slachtoffer zelf geen aangifte wil doen. Maar volgens voorzitter Ivo van Dijk van Te Werve is 'niks een excuus' voor zo'n schop. De club heeft 'alles en iedereen' over zich heen gekregen nadat de beelden op social media rondgingen. De club houdt de dader zelf, Mohammed Faloun, even uit de publiciteit. De speler wordt per direct niet meer opgesteld, zo is het voornemen van de club.

Te Werve heeft zelf contact gezocht met de KNVB om het incident te bespreken. De bond onderzoekt wat er moet gebeuren met de aanslag van Faloun. Daarbij kunnen dus wél gewoon de beelden gebruikt worden die werden gemaakt door Sportlust'46. De Woerdense club brengt de eigen wedstrijden altijd volledig in beeld.

'Filmbeelden wel bewijs'

De scheidsrechter van de wedstrijd, die de schop zelf had gemist, zei dat hij betwijfelde of clubbeelden gebruikt mogen worden in een tuchtzaak. ,,Maar filmbeelden, van wie ook, kunnen gewoon dienen als aanvullend bewijs,'' zegt woordvoerder Daan Schippers van de KNVB.

Geweld op de amateurvoetbalvelden is de voetbalbond al jaren een doorn in het oog, zeker nadat eind 2012 grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere na een jeugdwedstrijd werd doodgeschopt. De KNVB deinst niet terug voor harde maatregelen. Spelers worden soms voor jaren geschorst. Ook levenslange schorsingen komen geregeld voor, vaak voor zware mishandeling.