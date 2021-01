Voetbalfans als burgerwacht: heel pragmatisch, ‘maar het mag niet’

VIDEO Avondklok­rel­len: Het leger blijft achter de hand, als het aan kabinet en Tweede Kamer ligt

19:42 Een meerderheid in de Tweede Kamer en het kabinet voelt er niet voor om het leger in te zetten tegen de avondklokrellen. PVV-leider Geert Wilders bepleit dit, maar staat tamelijk alleen in de Tweede Kamer. Het kabinet kondigde verder aan schade van winkeliers te gaan voorschieten.