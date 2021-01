Voetbalsupporters als buurtwachten door verschillende steden: ‘Desnoods springen we ertussen’

Na de rellen en plunderingen maandagavond is de verontwaardiging groot. In meerdere steden, waaronder Eindhoven, Breda, Den Bosch, Tilburg en Deventer, gingen voetbalsupporters de straat op om hun ‘stad te beschermen’.

Supporters van FC Den Bosch.

In Den Bosch deden sommigen van hen dat in lichtgevende hesjes. ,,We hebben advies gekregen om oranje hesjes of lichte kleding aan te doen om ons te onderscheiden van de relschoppers‘’, zegt een Bossche supporter. ,,We proberen het pratend op te lossen. Niet met geweld, Maar als het pratend niet lukt, springen we er desnoods tussen.‘’

In Maastricht liepen honderden voetbalsupporters van MVV in een vreedzame optocht door hun stad. ,,Slopen en plunderen tolereren wij niet!’’ liet de supportersgroep Angel Side weten. ,,Voor diegene die toch meent aan onze stad te moeten komen, hopen we dat de politie jullie vindt voordat wij dat doen! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!’’

Trots

Tegen de regionale zender NH Nieuws zei waarnemend burgemeester Emile Roemer van Alkmaar trots te zijn op tientallen supporters van de harde kern van AZ. Die patrouilleerde, onder begeleiding van een wijkagent, als een burgerwacht door de stad.

,,In samenwerking met de politie heeft deze groep slechts gebruik gemaakt van de bevoegdheden die hen is gegeven’’, aldus Roemer. ,,Er werd gewoon een duidelijk statement gemaakt: ‘van andermans spullen blijf je af’. De sociale controle mag best een beetje terugkomen.’’

In Eindhoven roeren fans van PSV zich. Een deel van de harde kern bewaakt dinsdagavond het Philips Stadion. Ook in andere steden staan supporters achter hun club en gemeente. Zo zijn er meldingen van waarschuwingen aan relschoppers uit kringen van Heracles, Go Ahead Eagles en NEC.

