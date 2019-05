Voetbaltrainer die zich voordeed als 14-jarig meisje bestraft voor ontucht

De man deed zich op Instagram voor als 14-jarig meisje en had in die hoedanigheid seksueel geladen contacten met een jongen van twaalf, van wie hij ook voetbaltrainer was. In de kleedkamer maakte hij heimelijk foto’s van in totaal zeven jongens (11 en 12 jaar). Hij ruilde deze beelden met anderen. Bij de man is een grote hoeveelheid ander kinderpornografisch materiaal gevonden.