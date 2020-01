Voetbaltrainer in shock: ‘Moeilijk te beseffen dat teamgenoot (21) voor zijn leven vecht’

Trainer Mark Otten is zwaar aangeslagen. ,,Het is zo vreemd en moeilijk te beseffen dat een teamgenoot voor zijn leven aan het vechten is. En zo onverwachts. Dat willen we samen met alle spelers en stafleden ondergaan. Het laatste waar je dan aan denkt is voetballen”, zegt de oud-profvoetballer. Bij het ongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Johan de Wittlaan raakten vijf jonge mannen gewond, onder wie ook FC Eindhoven-talent Youri Roseboom.

‘Dit gaat om samenzijn’

Het Huissense RKHVV zou vandaag in Nijmegen aantreden tegen Orion, maar volgens Otten is zijn team niet in staat te spelen. De wedstrijd is afgelast.



,,Zodra we het verschrikkelijke nieuws hoorden, hebben we als eerste gekozen om morgen niet te voetballen. We komen wel samen op de afgesproken tijd om het over de situatie te hebben en zo mogelijk vragen te beantwoorden. Trainen doen we ook niet. Dit gaat om samenzijn en proberen te verwerken.”



Otten heeft contact gehad met de vader van Paco. ,,Ik heb hem gezegd dat we allemaal op onze eigen manier met hem en de familie meeleven. En dat we allemaal hopen dat Paco straks zo goed mogelijk wakker wordt.”