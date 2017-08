Vogelkenners slaan alarm om Lelystad Airport

Volgens de inmiddels gepensioneerde vogelexpert Ebbinge ligt Schiphol op een ideale plek. ,,Zelfs daar hebben ze last van ganzen. Speciale verjaagteams zijn er heel druk mee. En je hoort regelmatig verhalen over grote vogels die in vliegtuigmotoren terechtkomen.''



Bij Lelystad Airport verwacht de deskundige, die een bestseller over ganzen schreef, nog veel grotere problemen. ,,Je zit zo dicht bij de Oostvaardersplassen en het IJsselmeer. Daar zit het vol met ganzen, aalscholvers en zwanen. Als de vliegtuigen op grote hoogte zijn, is dat geen probleem. Maar ze zullen toch een keer moeten landen in Lelystad. Er is simpelweg een groot risico genomen door voor Lelystad te kiezen. Ze hadden beter Groningen Airport Eelde uit kunnen breiden.''

Quote Zelfs nu er opnieuw naar de vliegroutes wordt gekeken, houden ze geen rekening met trekvogels Ebbinge heeft al eens eerder alarm geslagen, maar zegt nauwelijks gehoord te worden. ,,Iedereen heeft het over geluidsoverlast en dat snap ik , maar vogels vormen echt een gevaar. Ik wil geen paniek zaaien, want een vliegtuig stort heus niet zomaar neer als er een gans in de motor terechtkomt, maar je neemt wel een risico. Onnodig. Zelfs nu er opnieuw naar de vliegroutes wordt gekeken, houden ze geen rekening met trekvogels. Ik snap daar niets van.'' Bij veel vliegvelden van Defensie wordt niet gevlogen als groepen dieren overvliegen. ,,Maar de burgerluchtvaart kun je natuurlijk niet even stil leggen.''



Ook Theunis Piersma, onderzoeker en hoogleraar ecologie van trekvogels bij de Rijksuniversiteit Groningen, luidt de noodklok. ,,Hoe hebben ze zich dit in hun hoofd gehaald? Als piloot of passagier zou ik me niet comfortabel voelen met het bestaande plan'', stelt hij in een korte reactie.

Volgens voorzitter Inge Hagens van Vogel- en Natuurwacht Flevoland zitten er elk jaar zo’n 40.000 ganzen bij de Oostvaardersplassen. ,,Soms zijn dat er wel 65.000. Natuurlijk hadden ze niet voor Lelystad moeten kiezen, dat ligt maar op enkele kilometers van dit natuurgebied.'' Ze geeft het gevaar van ganzen weer: ,,Ganzen vliegen in groepen. Ze zijn groot en niet zo wendbaar als roofvogels. Dus daarom zijn botsingen niet uit te sluiten. Dat ze nu spreken over het verminderen van het aantal ganzen in de Oostvaardersplassen is natuurlijk de omgekeerde wereld. De natuur zou daar vrijuit haar gang moeten kunnen gaan.''



Bij de vliegroutes is volgens Hagens vooral rekening gehouden met het omzeilen van woonkernen. ,,Er staan nu wel goede afspraken over de natuurgebieden op papier. Daar mogen ze niet te laag overvliegen. Wij zullen nu niet in het geweer komen tegen deze routes, want het kan nog veel slechter, maar we blijven continu een vinger aan de pols houden.'' Daarnaast kunnen de kiekendieven een probleem vormen, denkt Hagens. Die zitten dicht bij de luchthaven zelf.

Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen stelt dat botsingen met ganzen, bijvoorbeeld op Schiphol, regelmatig voorkomen en bijna altijd alleen tot materiële schade leiden. ,,Dan zit er een barst in de ruit van de cockpit, of deukjes in de romp.'' Crashes door vogels zijn een zeldzaamheid. ,,Ik heb in de afgelopen vijftig jaar één dodelijk ongeval gevonden in de burgerluchtvaart, in Afrika. En in 2009 vond dat opzienbarende ongeluk plaats in New York. Een toestel botste met vogels, beide motoren vielen uit en die piloot landde noodgedwongen midden op de rivier de Hudson. Er vielen toen geen slachtoffers.''



Ook de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven in 1996, met 34 doden, werd veroorzaakt door een zwerm vogels. Toen ging het niet om een burgerluchtvaarttoestel, maar een transporttoestel.



Toch erkent Baksteen dat grote vogels altijd een risico vormen. Motoren kunnen beschadigd raken en dan moet een toestel noodgedwongen landen. ,,Ze testen botsingen van vliegtuigmotoren met dieren met de omvang van een kip. Maar zo’n grote groep ganzen, dat blijft link.''

