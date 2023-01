Vogeltellers laten zien: de merel is terug in de tuin

Vogelbescherming Nederland is in haar nopjes, nu zondagmiddag blijkt dat al 100.000 mensen het aantal vogels in hun tuin hebben geteld, zodat gekeken kan worden hoe het staat met de vogelpopulatie. Goed, de coronapiek van 200.000 tellers tijdens de lockdowns worden niet meer gehaald. Maar blijkbaar zijn er toch echt meer mensen begaan met de gevleugelde vrienden in hun tuin. ,,We deden vroeger enorm ons best om die 100.000 te halen”, vertelt de in stadsvogels gespecialiseerde boswachter Hanne Tersmette zondagmiddag. ,,Nu verwacht ik nog dat er wel tienduizenden bij zullen komen.”

En al die tellers zorgen voor mooi nieuws. De daling van het aantal merels lijkt nu écht ten einde te zijn gekomen. ,,Vroeger werd de merel in negen van de tien tuinen gezien. Maar in 2017 en 2018 zagen we dat aantal echt afnemen, naar twee derde van de tuinen.” Merels willen graag wormen zoeken in het gazon, en een nest bouwen in een struik. In tegeltuinen leek er geen plek meer voor ze. Maar blijkbaar hebben ze het nu weer beter naar hun zin.

NK tegelwippen

Onbetwist op nummer een van de voorlopige top 25 van meest geziene vogels staat dit jaar weer de huismus, waarvan meer dan 300.000 werden waargenomen. Dat betekent overigens niet dat deze oude vertrouwde vogel ook in de meeste tuinen komt: de huismus wordt in minder dan de helft van de tuinen gezien. Maar als er een is, zijn de kameraadjes van het vogeltje niet ver weg, waardoor de huismus toch flink uitloopt op de koolmees, de nummer twee in het klassement met zo'n 189.000 exemplaren. Op drie staat de pimpelmees, daarna volgt de merel, die dus bezig is aan een comeback in onze achtertuinen.

En er is nog een vogel die vaker de kop opsteekt: de grote bonte specht. ,,In bossen en parken laten natuurbeheerders vaker dode bomen staan, waar spechten hun hol in maken en naar voedsel zoeken.” Zo laat deze vogel met de merel zien: we kunnen echt wat betekenen voor de vogelstand. Tersmette: ,,We hebben het gevoel dat mensen meer hun best doen voor vogels. We kunnen een beetje sceptisch doen over het NK tegelwippen (in maart wordt weer gekeken in welke gemeente de meeste tegels plaatsmaken voor begroeiing, red.), maar de omstandigheden in een tuin maken heel veel uit. Het meest ideaal is een tuin waarin bloemen zijn, waar insecten op af komen, maar ook struiken. En het helpt ook als er bijvoorbeeld een houtwal wordt achtergelaten na het snoeien, waarin vogels een plek kunnen vinden.”

Zorgen

Het is geen overbodige luxe, want hoewel er lichtpuntjes zijn, laten de cijfers over de afgelopen jaren ook zien dat het aantal stadsvogels in zijn geheel afneemt. Een vogeltje waarover op dit moment in het bijzonder zorgen zijn is de groenling. In Denemarken en Groot-Brittanië is dat vogeltje fors minder te zien. Er lijkt een parasiet in het spel te zijn, die zich via het zaad dat de groenling eet zich lijkt te verspreiden. In Nederland valt de daling overigens nu nog mee, maar de vogelbescherming adviseert wel de voedertafels eens per week met kokend water te overgieten. ,,Voor de voedertafel geldt hetzelfde als voor je eigen keuken: je moet hem goed schoonhouden.”

