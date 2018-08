Voice-hit Jimi Bellmartin (69) uit Vught: 'oud' als hij uit de auto stapt, maar topfit als hij zingt

VUGHT - Op je 69ste doorbreken als zanger. Jimi Bellmartin uit Vught is er hard mee bezig na zijn indrukwekkende optreden in The Voice Senior.

,,Wat was je gewéldig op tv en wat zag je er práchtig uit", roept een bekende van Jimi Bellmartin, die zo'n verpletterende indruk maakte als James Brown in het RTL4-programma The Voice Senior. Bellmartin staat bij de voordeur van zijn rijtjeswoning in Vught en steekt zijn duim op. ,,Ja het was mooi. En er komt nog meer", antwoordt hij richting zijn buurtbewoonster.

Zij was niet de enige die vrijdagavond onder de indruk raakte van de 69-jarige Vughtenaar. De geboren Molukker (zijn echte naam is Jimi Siliwanebessy) had nog maar één toon gezongen van It's a Man's Man's Man's World en alle stoelen van de jury draaiden om. Het nieuwe programma voor zangtalenten vanaf 60 jaar trok meteen ruim anderhalf miljoen kijkers. Niet gek dus dat de Facebookpagina van Jimi op tilt sloeg. En zijn telefoon liet hij zaterdag maar even met rust. ,,Anders word ik gek van al die telefoontjes en berichtjes."

Volledig scherm Jimmi Bellmartin uit Vught maakte grote indruk bij The Voice Senior. © Roel van der Aa

RTL4 brengt The Voice Senior vooral voor de hoge kijkcijfers, maar ook om te laten zien dat veel mensen op leeftijd nog iets in hun mars hebben. Voor Bellmartin geldt dat zeker. ,,Mijn leeftijd voel ik alleen als ik uit de auto stap. Dan ben ik helemaal stram. Maar als ik zing, voel ik niet dat ik al 69 ben." Bellmartin zingt al zo'n beetje zijn hele leven. Niet alleen op vele pasar malams en andere feesten, maar ook in achtergrondkoren van grote sterren als Percy Sledge en The Trammps. Van zingen met James Brown kwam het niet, maar hij had in 1993 wel de eer zijn idool te ontmoeten rond een optreden in de Bossche Brabanthallen. ,,Kijk maar hier", wijst hij naar een foto van hemzelf met The Godfather of Soul.

Nooit een grote doorbraak

Van een grote doorbraak voor Jimi Bellmartin kwam het nooit, maar in de jaren tachtig ging het wel de goede kant op met hem. Totdat zijn moeder ziek werd. ,,Ik heb zeker acht jaar voor haar gezorgd", vertelde de Vughtenaar op tv. Daarna viel het niet mee om weer in de picture te komen. Tot nu dus. Zijn kleinkinderen gaven hem op voor de talentenshow. ,,Ik heb hen nog gewaarschuwd, het kon ook zo zijn dat de stoelen niet om zouden draaien."

