Volendam ‘moet zich schamen’, vindt KOZP: ‘Kinderen aangemoedigd om ons te bekogelen’

demonstratieActievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beraden zich op juridische stappen nadat zij bij een demonstratie in Volendam werden bekogeld met eieren, vuurwerk, oliebollen en visafval. Volgens de actiegroep werden kinderen op straat aangemoedigd om voorwerpen naar de demonstranten te gooien. ‘Het valt nu niet meer te ontkennen dat Volendam een groot racismeprobleem heeft’, schrijft Kick Out Zwarte Piet in een verklaring op Facebook.

De politie en boa’s beëindigden gisteren de demonstratie, die niet was aangemeld bij de gemeente. Op beelden op sociale media is te zien dat actievoerders van Kick Out Zwarte Piet fysiek werden aangevallen. Tegen regionale media zei burgemeester Lieke Sievers dat de demonstratie volgens haar niet was geëscaleerd, omdat er ‘geen doden en gewonden waren gevallen’.

Middelvinger

In de verklaring van KOZP werd genoemd dat actievoerders blauwe plekken, schrammen en stijve nekken hebben overgehouden aan het protest. ‘De racistische en vrouwonvriendelijke leuzen die naar ons werden geroepen waren ongekend. Ook werden kinderen aangemoedigd om voorwerpen naar ons te gooien en de middelvinger op te steken, terwijl ze racistische leuzen riepen’, valt onder meer te lezen.

Bij de demonstratie is uiteindelijk niemand aangehouden, laat een politiewoordvoerder weten. De politie is een onderzoek gestart om ‘de situatie van zaterdag inzichtelijk te krijgen’. Daarbij worden camerabeelden verzameld en uitgekeken. Over het optreden van de agenten is Kick Out Zwarte Piet kritisch. ‘De politie leek meer begrip te hebben voor de gewelddadige Volendammers dan voor de vreedzame demonstranten die hun grondwettelijke demonstratierecht aan het uitoefenen waren.’

De politie herkent zich niet in het geschetste beeld. ,,Het ging hier om een onaangekondigde demonstratie. Wij hebben met de beschikbare mensen de demonstranten op een zo veilig mogelijke manier naar de bus begeleid”, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

In een verklaring over het KOZP-protest zei burgemeester Sievers dat iedereen zijn mening mag uiten, maar dat onaangekondigde demonstraties niet zijn toegestaan. Ook nam ze afstand van dorpsgenoten die de demonstranten belaagden met eieren, vuurwerk en oliebollen.

Parade

Eerder gelastte KOZP een demonstratie in Volendam af bij de sinterklaasintocht op 14 november. Volgens de voorman van Kick Out Zwarte Piet, Jerry Afriyie, liet de burgemeester de nacht ervoor weten dat de intocht niet door zou gaan. KOZP zag daarop af van demonstreren, maar kwam er later achter dat er wel een ‘soort parade‘ in Volendam aan de gang was.

Afriyie blijft overigens hoopvol in zijn strijd tegen Zwarte Piet en racisme in Nederland, zei hij vanavond in een livestream van de actiegroep op Instagram. Daar blikten verschillende aanhangers van KOZP terug op het 10-jarig bestaan van de Zwarte Piet is Racisme-campagne en de demonstratie in Volendam. ,,Ik ben vooral blij dat we niet op hetzelfde punt staan als tien jaar geleden: er is vooruitgang geboekt”, zei Afriyie. ,,Dat is voor mij een boost om door te gaan. Al is het kruipend, we gaan nog steeds vooruit. Ik blijf hoopvol.”

De actiegroep is trots op de demonstranten die in Volendam werden belaagd. ‘Het vergt heel veel van een mens om vreedzaam te blijven als je aangevallen wordt door een groot vijandig publiek terwijl de politie wegkijkt.’ Over het dorp is KOZP minder enthousiast. ‘Volendam, schaam je’, besluit de actiegroep de verklaring.

Kamervragen

BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons noemt het geweld tegen KOZP-betogers ‘onacceptabel’ en stelt Kamervragen. ‘Wat BIJ1 betreft is er geen plek voor racistisch geweld. Ik vraag de minister om in actie te komen om antiracisme-demonstranten te beschermen’, schrijft Simons op Twitter.

