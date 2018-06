Volg de ontknoping: DVOL op voorsprong tegen GVA

0

Onduidelijkheid over finale



Het is een dag voor de finale van de nacompetitie om een plek in de eerste klasse tussen Sportclub Bemmel en WAVV (Wageningen) om 14.00 uur op het veld van eerstgenoemde, plots onduidelijk wat de status van de finale is. Dat heeft te maken met de situatie bij het Groesbeekse Achilles'29. Jong Achilles degradeerde afgelopen seizoen naar de eerste klasse, maar het is lang niet zeker dat de Groesbeekse beloften daadwerkelijk in de eerste klasse gaan en mogen spelen. Het zou kunnen dat de finale tussen Bemmel en WAVV niet gespeeld hoeft te worden omdat er twee plekken vrijkomen, al weet het bestuur van Bemmel bij monde van Hein Rombouts van niets. ,,Omdat er niets officieel bekend is. Wij gaan er dus maar van uit dat wij de wedstrijd moeten winnen om eersteklasser te blijven."