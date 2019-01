Volg hier live de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen

videoNet als vorig jaar wordt de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen verreden. Vanavond starten de vrouwen om 19.00 uur aan de zestig rondjes. Een uur later is het de beurt aan de mannen, die honderd rondjes moeten afleggen. Wij zijn er live bij! Volg hier de ontwikkelingen vanuit Haaksbergen.