Volkskrant door het stof voor ‘nazi-karikatuur’ Maurice de Hond rond Deventer Moordzaak

Herrie om Peter de straat-trompetter, maar hij toetert gewoon lekker door (politie of niet)

16 april Is Peter Matthijssen nou gewoon een straatmuzikant die met zijn trompet wat afleiding wil bieden in coronatijd? Of is de 58-jarige Roosendaler met zijn getoeter in het Roosendaalse centrum vooral een bron van overlast?