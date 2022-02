Volkszanger Ferry Nice omgekomen bij ongeval in Beek: ‘Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen…’

Volgens Elsenaar was Ferry Sijben alias Ferry Nice een levenslustig persoon. ,,Hij was altijd vrolijk. Ik had het idee dat iedereen goed met hem kon opschieten. Ook was hij erg zorgzaam voor zijn zoon.”



Landelijk genoot Sijben bekendheid als bestuurder en organisator van de The Cliff Richard & The Shadows Fan Meeting. Ook deze organisatie heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden.



Op vrijdag 25 februari kan in de aula van de begraafplaats de Leeuwenrenk in Wageningen van 19.00 tot 21.00 uur afscheid worden genomen van Ferry Sijben.