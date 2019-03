Volkszanger schenkt opbrengst ‘Als de morgen nooit meer komt’ aan slachtoffers Utrechts tramdrama

Het liedje Als De Morgen Nooit Meer Komt, dat de Utrechtse volkszanger Martin van Doorn vrijdag zong bij aanvang van de stille tocht naar het 24 Oktoberplein, is opnieuw uitgegeven. Het nummer kan sinds vandaag worden gedownload via Spotify en iTunes.

Van de opbrengst wilde zanger zelf geen cent hebben. Die gaat in zijn geheel naar de slachtoffers en de nabestaanden van de dodelijke schietpartij van afgelopen maandag. ,,Het is natuurlijk een heel toepasselijk liedje, want voor die mensen komt er geen morgen meer. Je stapt gewoon in Utrecht in de tram, en dan in het ineens voorbij. Zoiets is gewoon niet te bevatten.’’

Volledig scherm Martin van Doorn. © Martin van Doorn. De volkszanger vindt het een enorme eer, dat juist hij is gevraagd te zingen op het Jaarbeursplein. ,,Er zijn zó veel liedjes op de wereld, en dan pikken ze precies dit liedje eruit. Daar ben ik wel trots op.’’

Kleine sterretjes

Het optreden zelf heeft Martin van Doorn in een soort roes gedaan, kijkt hij erop terug. ,,Je staat er op het moment zelf niet bij stil, dat je 16.000 mensen voor je hebt. Wat ik vooral opmerkte, dat waren al die bloemen die de mensen bij zich droegen, naast ook de vele oplichtende smartphones - dat leken wel kleine sterretjes. Vooraf had ik me dat niet zo gerealiseerd, maar het optreden is dus écht overal live uitgezonden. Daar is wereldwijd naar gekeken.’’

Meteen toen hij van het podium afliep, ontplofte zijn telefoon. Sindsdien heeft hij meer dan duizend appjes, sms’jes en (privé)berichtjes via Facebook gehad, vaak van ontroerde mensen van wie velen zich afvroegen hoe ze aan dat liedje konden komen.

Martin van Doorn: ,,Het was nog niet te downloaden. Het is uit het Engels vertaald en het staat op een album dat ik in 2006 heb gemaakt. Ik heb het sindsdien wel vaker op begrafenissen gezongen. Juist omdát het zo goed past bij zo'n gelegenheid. Bij de uitvaart van de Utrechtse cabaretier Herman Berkien heb ik het bijvoorbeeld gezongen, net als bij het afscheid van Utrecht-speler David Di Tomasso.’’

Volledig scherm Enorme bloemenzee na de stille tocht. © ROBIN UTRECHT

Moeder

Zelf verloor Martin van Doorn drie maanden geleden zijn moeder. Toen kon hij het níet zingen. ,,Dat was voor mij te dichtbij. Ik ben gevraagd vanwege het liedje, niet omdat betrokkenen mij persoonlijk kennen. Al is het wel zo, dat de vader van een van de gewonden een oude bekende van mij blijkt te zijn. Daar zie je maar weer aan, dat dit drama ons Utrechters van heel dichtbij heeft geraakt.”

Via John Schaap van Bingo FM, een goede vriend van de zanger, is dit weekeinde geregeld dat het liedje alsnog kan worden gedownload. ,,Ik hoop dat veel mensen dat zullen doen. Niet voor mij, maar voor de mensen die dit is aangedaan. Utrecht kan niet veel meer doen, dan hen te helpen waar we dat maar kunnen.’’