Volle zuipkeet met veertien jongeren in Gelderland ontdekt: ‘Dit kan echt niet in deze tijd’

Marco Kroon in cassatie tegen veroorde­ling voor mishande­ling en wildplas­sen

24 december Majoor Marco Kroon gaat in cassatie tegen zijn veroordeling in hoger beroep tot 80 uur taakstraf en een boete van 120 euro. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Hoge Raad zich over de kwestie zal buigen.