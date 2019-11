Volop herfstweer op komst

Afgelopen week moesten we op sommige dagen de autoruiten krabben, maar dat is komende week niet nodig. De temperatuur ligt zowel ‘s nachts als overdag meestal hoger dan gebruikelijk. ,,Normaal wordt het in de middag een graad of 8 en ligt het minimum omstreeks 3 graden. Op woensdag en donderdag hebben we met zeer milde lucht te maken, overdag wordt het 10 tot 12 graden. Pas in het weekend voelt het buiten aan zoals het hoort te zijn voor eind november”, weet meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.



Wolkenpartijen bepalen komende week het weerbeeld. Morgen maken lage wolken het vooral in de noordelijke provincies vrij somber. In de loop van de ochtend en aan het begin van de middag komt de zon nu en dan tevoorschijn. Pas ‘s avonds gaat het vanuit het zuidwesten nu en dan regenen of motregenen. ,,Met in de middag 8 graden in Groningen tot 11 graden in Middelburg is het vrij zacht voor de tijd van het jaar.”

Herfstdag

Dinsdag blijft het grotendeels droog. Verspreid over het land komt hooguit een enkele bui voor. Wel is het dikwijls bewolkt. In de middag schijnt de zon af en toe. De woensdag gaat grijs en regenachtig van start. Woei: ,,Op de fiets naar werk of school levert een nat pak op als je geen regenkleding aandoet. In de loop van de dag blijft het meestal droog, maar een enkele bui is nog mogelijk.”



Donderdag is een herfstdag met veel wind, bewolking en geregeld buien. Voor de zon is weinig ruimte. Met maximaal 11 graden is het opnieuw vrij mild. ,,Donderdag is doorgaans een van de drukste dagen op de weg voor de forenzen, door de regen kan het zowel tijdens de ochtend als avondspits drukker zijn dan gebruikelijk”, aldus Woei.



Ook vrijdag begint met veel wind en enkele buien. Vooral in het Waddengebied kan het hard of stormachtig waaien. In de loop van de dag neemt de wind in kracht af. Het is wisselend bewolkt, nu en dan is de zon te zien. Soms trekt er een enkele bui voorbij.

Frisser