Vonk sloeg twintig jaar geleden over op de werkvloer, nu zijn Mart en Nicole getrouwd: ‘Bazin vond het niet gek’

Naast de voordeur hangt een huisnummerbordje met in sierlijke letters ‘Familie Hampsink’. Nee, dit was geen cadeau van de trouwerij, vertellen Mart (37) en Nicole (35) even later in de achtertuin. Het was onderdeel van het huwelijksaanzoek dat Mart in het voorjaar van 2019 deed, vlak nadat ‘de jongste’ - Stijn van inmiddels bijna 3 jaar - werd geboren.