Voor 1 euro kan je op deze vrijmarkt Poetin een klap voor zijn kop verkopen: ‘Goed verdienmodel’

Voordat je in de auto stapt naar de stad en denkt dat Poetin er echt rondloopt: het gaat natuurlijk niet echt om de Russische president, maar om een foto. Die is geplakt op een bokspaal. Voor een bedrag van één euro mag je los op de foto. ‘Sla voor 1 euro Poetin op z’n muil. Geld gaat naar onze familie in Oekraïne’, valt er te lezen op een bord dat bij de bokspaal staat.