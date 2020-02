Voor alle stormhaters: ‘in maart wordt alles beter’

Vele tientallen carnavals­op­toch­ten geschrapt vanwege het slechte weer

9:14 Een domper voor carnavalsvierders: door het slechte weer gaan vandaag op heel veel plekken de carnavalsoptochten niet door. Volgens Weerplaza krijgen we windkracht 5 tot 7 in het zuiden van het land met windstoten tot 90 kilometer per uur.