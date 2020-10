Voor de lol ontworpen ‘lockdown-spel’ blijkt internethit

tientallen agenten 14 arresta­ties bij grote actie tegen hennephan­del in Nederland, ook in Spanje aanhoudin­gen

22 oktober De politie heeft in totaal veertien personen aangehouden tijdens een internationale actie tegen georganiseerde hennepteelt. Vier van hen zijn in Nederland opgepakt. Meerdere panden in Nederland, Spanje en België zijn doorzocht en onder meer auto’s zijn in beslag genomen.