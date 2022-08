Voor een prikkie kopen jongeren een balletjespistool, maar zo onschuldig zijn dat soort pistolen niet

50 jaar terug Rotterdam­se wijk was een week lang decor van Turkenrel­len: ‘Het waren racisten die dit deden’

Vijftig jaar geleden werd de Rotterdamse Afrikaanderwijk opgeschrikt door de ‘Turkenrellen’, ernstige onlusten die een week duurden. Een halve eeuw later is een hoop veranderd, maar de herinnering blijft bitter. ‘Het is een open wond die niet geneest.’

7 augustus