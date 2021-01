Voor het eerst ‘besmettelijker’ Braziliaanse coronavariant aangetroffen in Brabantse zorginstelling

Coronavirus LIVE | Kabinet houdt vast aan tweede prik na 6 weken, ‘besmette­lij­ke­re’ Braziliaan­se mutant duikt op in Brabantse zorginstel­ling

19:09 In een zorginstelling in West-Brabant is een Braziliaanse variant van het coronavirus aangetroffen. Hoeveel mensen er precies besmet zijn geraakt met de variant, moet blijken uit een bron- en contactonderzoek van de GGD. Ondertussen raadt de EMA nu expliciet aan de tweede dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin na drie weken toe te dienen. Nederland heeft onlangs juist besloten het interval tussen de twee injecties op te rekken tot zes weken. Het kabinet heeft in reactie gevraagd om een nieuw advies van de Gezondheidsraad, tot die tijd houdt Nederland vast aan zes weken. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.