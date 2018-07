Voor het eerst een okapi geboren in safaripark Beekse Bergen

Na een draagtijd van vijftien maanden is moederokapi Abeni bevallen van een jong. Het beestje is een vrouwtje en heeft de naam Zaïre gekregen.

De okapi blijft voorlopig nog in de kraamstal van de Beekse Bergen, waar moeder Abeni een nest heeft gemaakt. Bezoekers van het park kunnen het beestje nog niet in real life bewonderen, maar kunnen via een beeldscherm in het binnenverblijf wel een eerste blik op het jong werpen.

De geboorte van de okapi is bijzonder. Niet alleen omdat het de eerste okapigeboorte van de Beekse Bergen is, maar ook omdat okapi’s zowel in de natuur als in dierenparken in Europa weinig voorkomen.