Voor het eerst in een week weer méér besmettingen, hoogste aantal sterfgevallen sinds april

Inspectie: Politie kon invloed influen­cers bij antiracis­me­pro­tes­ten moeilijk inschatten

5 november Bij antiracismedemonstraties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in juni was het voor de politie complex om de opkomst goed te voorspellen. De sfeer tijdens de demonstraties is door elke eenheid wel goed ingeschat. Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in het onderzoek Demonstraties in coronatijd.