Voor het eerst in een week weer méér besmettingen, maar druk op ziekenhuizen neemt af

Ook incident op school in Den Bosch na tonen Mohammed-car­toon in les over vrijheid van meningsui­ting

5 november Niet alleen in Rotterdam is een leraar van een school doelwit geworden van bedreigingen in verband met een spotprent in de klas, ook op het Ds. Pierson College in Den Bosch heeft een les maatschappijleer geleid tot onrust. Beide scholen en de betreffende docenten hebben aangifte gedaan.