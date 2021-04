Voor het eerst sinds 2015 kregen minder jongeren jeugdzorg

Sinds gemeenten in 2015 zelf verantwoordelijk werden voor jeugdzorg steeg het aantal cliënten juist, net als de kosten. Veel gemeenten komen daardoor geld tekort. Vorig jaar kreeg bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar een vorm van jeugdzorg. In totaal zijn dat er 429.000, ruim 14.300 minder dan in 2019.

Vooral minder ambulante hulp

In absolute aantallen is de grootste daling te zien bij de ambulante jeugdhulp, waarbij de cliënt thuis woont en hulp krijgt op de locatie van een zorgaanbieder. In 2019 kregen 291.500 jongeren deze vorm van jeugdzorg, in 2020 waren het er 276.500. Dit is een daling van circa 5 procent.

Het aantal jongeren op een gesloten afdeling of locatie van een jeugdhulpaanbieder daalde met bijna 20 procent ook flink, van 2.500 in 2019 naar 2.000 in 2020.

Het aantal jeugdzorgtrajecten waarmee werd begonnen lag in 2020 ruim 12 procent lager dan in 2019. ,,Vooral tijdens de eerste golf van de coronacrisis in april en mei zijn minder nieuwe trajecten gestart dan in dezelfde maanden van 2019", aldus het CBS. Maar er werden ook minder hulptrajecten afgesloten.

Relatief veel jeugdzorg in Limburg en Groningen

In Midden-Limburg en Oost-Groningen zijn relatief veel jongeren met jeugdzorg. ,,Sociaal-economische omstandigheden spelen hierbij een rol, maar ook beleidskeuzes die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg”, zegt het CBS.

Jeugdzorg Nederland noemt de constateringen ‘in lijn met wat we eerder signaleerden’ en onthoudt zich daarom verder van een reactie. De organisatie liet vorige week weten blij te zijn met de 600 miljoen die het kabinet begin deze maand extra uittrok voor de jeugdzorg. Het gaat daarbij om een eenmalige extra bijdrage voor 2021.

Met het geld worden in elk geval de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz tijdelijk uitgebreid en wachtlijsten aangepakt. Jeugdzorg Nederland vindt echter ook dat verbetering van het stelsel en structureel meer geld nodig zijn.

Quote De coronacri­sis legt een vergroot­glas op al bestaande problemen in het jeugdbe­leid en vraagt mentaal veel van kinderen Het Kinderrechtencollectief

Te lang wachten

Het Kinderrechtencollectief, dat bestaat uit belangenorganisaties voor kinderen als Defence for Children, Nationale Jeugdraad (NJR) en Unicef Nederland, maakt zich zorgen over dat passende zorg en onderwijs steeds minder goed toegankelijk zijn voor kinderen. Een rapportage daarover, Kinderrechten in Nederland 2015-2020, is vrijdag naar demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis gegaan.

,,De rapportage laat zien dat de decentralisatie van de jeugdzorg maakt dat kinderen nog steeds te lang moeten wachten op passende hulp. De coronacrisis legt een vergrootglas op al bestaande problemen in het jeugdbeleid en vraagt mentaal veel van kinderen”, aldus het collectief.

,,De langdurige scholensluiting maakt de groep kwetsbare kinderen groter. Signalen over huiselijk geweld, kindermishandeling en (online) seksuele uitbuiting zijn toegenomen en naar verwachting zullen meer kinderen in armoede opgroeien. Er zijn meer kinderen met eetstoornissen en depressieve gevoelens en de eenzaamheid neemt toe. Ook de crisis in de jeugd-ggz is verergerd’’, aldus het collectief verder.

