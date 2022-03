Voor het eerst sinds weken (heel) lichte daling benzineprijs verwacht

video CBS: Coronapan­de­mie leidde niet tot meer overge­wicht

Het aantal Nederlanders met overgewicht is afgelopen jaren stabiel gebleven. In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht, evenveel als in 2018. Het aantal mensen dat overmatig alcohol dronk, nam iets af. Net als het aantal rokers.

