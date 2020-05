Voor het oog van de camera werden Jokes schapen gegrepen, maar ze krijgt geen anti-wolvennet

,,Dit is een hele grote teleurstelling. We voelen ons in de steek gelaten.” Dat is de reactie van Joke van der Wiel uit Vlijmen nadat zij zondagmorgen te horen kreeg dat zij niet in aanmerking komt voor een anti-wolvennet.



Drie van haar schapen vonden zaterdag in alle vroegte de dood toen een wolf twee lammeren doodbeet, aanvrat en een van hen een sloot in dreef waar zij verdronk. Een vierde schaap is nog altijd spoorloos.



,,Zaterdagavond was dat net aan ons toegezegd. We moesten het vóór zeven uur weten anders moesten we onze schapen naar huis halen want ze konden daar niet blijven.” Met die toezegging op zak haalde Joke en haar familie zaterdag alle schapen naar huis.