Voor hun droomvakantie op Corfu moest de familie Jansen er éérst nog zien te komen

,,Zullen we anders met de trein naar München?” De vraag in huize Jansen is zo gek nog niet. Lange tijd is de mogelijke vliegtrammelant anno 2022 naar de achtergrond verdrongen. ‘Corfu-uit altijd lastig’, komt aanvankelijk lacherig voorbij, maar als in de aanloop de vluchten écht bij bosjes worden geannuleerd, groeit bij ons ook de vrees voor het Zwaard van Schiphol. Wat doen we als het ons treft?