Voor je het weet, ben je een gevangene van een volle agenda

Aylin (4) heeft een oogafwij­king en krijgt snoeiharde kritiek op haar uiterlijk: ‘Schele kleuter’

19:21 Een Maassluise moeder die een webshop in kinderkleding runt, fotografeerde haar 4-jarige dochter Aylin als model. Het meisje heeft vanwege zuurstofgebrek bij de geboorte een oogafwijking en dat leidt geregeld tot keiharde kritiek: of ze niet een ‘echt’ model kan gebruiken in plaats van een ‘schele kleuter’. In een emotioneel Facebookbericht bijt de onderneemster van zich af.