Voor vierde keer in een week woning beschoten in Oss

Het schietincident vond iets na 02.00 uur plaats. Niemand raakte hierbij gewond, maar de voordeur van de woning was wel beschadigd. De politie onderzoekt of de schietpartij iets te maken heeft met de andere drie schietpartijen die in ongeveer een week tijd plaatsvonden in de stad.

Dodelijke schietpartij

In de Merelstraat in Oss was het afgelopen week twee keer raak. Afgelopen woensdag werd de meest recente woning in de straat beschoten. In het huis woonden vrienden van de 23-jarige Ossenaar die op 14 april in de Leeuwerikhof werd doodgeschoten, een paar honderd meter verwijderd van de Merelstraat. Er was niemand thuis. Na de dodelijke schietpartij zijn de bewoners vertrokken.



Vorige week werd in de nacht van donderdag op vrijdag de eerste woning in de Merelstraat beschoten. In de nacht van vrijdag op zaterdag daarna, werd er nog een woning beschoting. Die laatste bevond zich aan de Veekraal in Oss, daar was de bewoonster nog binnen. Ze bleef ongedeerd. De politie sloot niet uit dat het schietincident met de beschoten woning aan de Merelstraat te maken heeft.